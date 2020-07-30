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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’da bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'da bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.


Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.


Yangın bölgesine, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.


Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 5 saatlik aranın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

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