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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan orman yangınında Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 3 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

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