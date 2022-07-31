İhlas Haber Ajansı

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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.


Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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