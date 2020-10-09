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Hatay'daki orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla bazı evler tahliye edildi.


Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evlere sıçradı. Bazı evler tahliye edilirken, 2 ev ve 3 otomobil yanarak zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor ancak rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyorlar.


Öte yandan, bölgede 50 arazöz, 20 su tankı, 2 uçak, 2 helikopter, 300 personel ve 3 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

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