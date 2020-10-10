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Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.


Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipleri, rüzgarında etkisiyle farklı noktalara yayılan alevleri çevrelemeye çalışıyor. Çeşitli illerden de takviye ekiplerin geldiği orman yangınında Hatay Valisi Rahmi Doğan da incelemelerini sürdürüyor. Arsuz ilçesi Nergizlik mevkiinde yanan alanları, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'la beraber inceleyen Vali Doğan incelemelerini sürdürdü.

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