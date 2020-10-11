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Hatay'daki orman yangınında 300 hektar alan zarar gördü

Hatay’da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Hatay'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Alınan bilgiye göre, geçen cuma günü Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangındaki ilk tespitlere göre yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü.


Bu arada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ile AFAD ekipleri bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.


1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin müdahalesiyle dün akşam kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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