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Hatay'daki orman yangınında dikkat çeken detay

Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçen hafta çıkan orman yangınında alevlerin ortasında kalan türbe, yangında zarar görmedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçen hafta çıkan orman yangınında alevlerin ortasında kalan türbe, yangında zarar görmedi.


İskenderun'un Sarıseki, Azganlık ve Karayılan mahallelerinde bahçelerin de zarar gördüğü orman yangını ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Sarıseki Mahallesi'ndeki Kanyon Park mesire alanı sınırları içerisinde ormanın kenarında bulunan ve bölge halkı tarafından Dede olarak isimlendirilen mübarek bir zatın türbesi ve mescidi orman yangınından zarar görmedi. Ağaçların zemin kısmındaki kuru otların dahi tamamen yandığı bölgedeki mescit ve türbenin zarar görmemesi görenleri hayretler içinde bıraktı.


Havadan drone ile görüntülenen türbenin etrafının tamamen yandığı ancak türbenin olduğu bölgenin yeşil olarak kaldığı görüldü.


Sarıseki Mahallesi Muhtarı Serkan Saygılı, "Terörün Allah belasını versin bizleri asla yıldıramayacaklar. Mahallemizde ormanlık alan tamamen yanmasına rağmen Dede olarak bildiğimiz mübarek zatın türbesi zarar görmedi" dedi.

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