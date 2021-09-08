İhlas Haber Ajansı

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Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 3 gözaltı

Hatay’ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkisinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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