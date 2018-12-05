Hatay'daki otelin alevlere teslim olduğu görüntüler ortaya çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangının çıktığı anlardaki görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. 20 kişinin dumandan etkilendiği yangının çıktığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Bu arada, Hatay Valisi Rahmi Doğan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.