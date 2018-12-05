İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'daki otelin alevlere teslim olduğu görüntüler ortaya çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangının çıktığı anlardaki görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangının çıktığı anlardaki görüntüler ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. 20 kişinin dumandan etkilendiği yangının çıktığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.


Bu arada, Hatay Valisi Rahmi Doğan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.