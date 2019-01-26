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Hatay'daki patlamanın ardından ilk görüntüler ortaya çıktı

Hatay’da dün gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından amatör kameralar tarafından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından amatör kameralar tarafından çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı patlamanın ilk anları saniye saniye kaydedildi.


Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili olay yeri inceleme çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun ardından patlamanın nedeni ortaya çıkacak.



Ölenlerin kimlikleri belli oldu


Dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Patlamada Yusuf Çolak (24) ve Suriye uyruklu Ahmet Muhammet (40) hayatını kaybetti. Patlama sırasında karşı evde bulunan Ömer Karasu isimli vatandaşın ise ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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