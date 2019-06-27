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Hatay'daki trafik kazası ucuz atlatıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, D-817 karayolu Dörtyol Otogarı kavşağında 31 V 9641 plakalı tır ile bir seyahat firmasına ait 21 GS 925 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile otobüste bulunan yolculardan bazıları hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralı 11 kişi, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil serviste yapılan sağlık kontrollerinin ardından hayati tehlikeleri bulunmayan araç sürücüleri ve yolcular taburcu edildi.

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