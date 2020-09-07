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Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise söndürme çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.


Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediyor.



Akşam saatlerinde Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından yangın alanlarında incelemelerini sürdürüyor.

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