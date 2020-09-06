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Hatay'daki yangında zarar gören orman alanları drone ile görüntülendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan yangınında zarar gören orman alanı drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangınında zarar gören orman alanı drone ile havadan görüntülendi.


Yangın, dün Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.


Yangına hava aracı ve arazöz müdahalede bulunurken, soğutma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.


Yangında zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.

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