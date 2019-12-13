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Hatay'daki yoğun sis kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Altınözü kara yolu Enek mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 31 HJ 968 ile 06 BET 163 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Bir başka otomobil de kaza yapan otomobillere arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhittin İşçimen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Muhittin İşçimen'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Babatorun Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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