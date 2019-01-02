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Hatay'dan askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün çok sayıda askeri araç, Kırıkhan'dan geçerek Suriye sınırına gitti.


TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan komandolar da Kırıkhan'dan sivil otobüslerle sınıra doğru yola çıktı.


Sevkiyatta çok sayıda mühimmat, askeri araç da konuşlandırılacakları Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti.

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