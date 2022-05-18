Hatay'dan KKTC'ye karşılıklı sefer yapacak deniz otobüsü HADO tanıtıldı

Arsuz Madenli Yat Limanı'ndan KKTC'ye 19 Mayıs günü ilk seferini yapacak olan HADO'nun tanıtım toplantısında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, projenin ekonomiden çok stratejik önemi olduğuna vurgu yaptı. Dünyadaki en büyük savaşların günümüzde ekonomik savaşlar olduğuna dikkat çeken Başkan Savaş, her ülkenin kendi coğrafyasındaki imkanları ekonomiye dönüştürmek için projeler ürettiğini ve Hatay için bunlardan birinin turizm, diğerinin de ticaret olduğunu söyledi. Başkan Savaş şöyle konuştu:

"Biz bunu ekonomik kazanç sağlamak için yapmadık. Bu konunun stratejik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Kıbrıs'taki yakınlaşmamızın artması, oradaki insanlarımızla kalplerimizin değil aynı zamanda fiziken de yakınlaşmamız, öğrencilerimizin rahat gidip gelebilmesi, Hatay'ın turizmden alacağı payı en üst seviyeye çıkartmak sadece bizim öğrencilerimiz ve onların aileleri değil, oraya giden herkesi Hatay'a çekebilmek için yaptık. Türk bayrağının uluslararası sularda gezmesi bizim için ayrıca psikolojik bir övünç kaynağı olacaktır. Bugün bunun sevincini yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından dua edildi ve açılış kurdelası kesildi. Başkan Savaş, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından davetliler 19 Mayıs'ta ilk seferini KKTC'ye yapacak olan HADO'yu gezdi. Programa, CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir ile Mehmet Güzelmansur, Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Deniz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Kutlu ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve davetliler katıldı.