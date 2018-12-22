İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'dan Şanlıurfa'ya dev askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay’dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay'dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.


Hatay'dan Şanlıurfa sınırına yapılan sevkiyat, Kırıkhan-Hassa karayolunda görüntülendi. Çok sayıda askeri personel, ZPT araçları, mühimmat yüklü araçlar ve ÖSO'ya ait uçaksavarların Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.