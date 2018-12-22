Hatay'dan Şanlıurfa'ya dev askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay'dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.

Hatay'dan Şanlıurfa sınırına yapılan sevkiyat, Kırıkhan-Hassa karayolunda görüntülendi. Çok sayıda askeri personel, ZPT araçları, mühimmat yüklü araçlar ve ÖSO'ya ait uçaksavarların Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.