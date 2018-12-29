Hatay'dan Suriye sınırına asker sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.

Askeri operasyon öncesinde Hatay'daki çeşitli birliklerden yola çıkan askeri konvoy Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.

Bugün öğle saatlerinde 12:35 itibarıyla gerçekleştirilen sevkiyatta 10 adet askeri araç Kilis ve Şanlıurfa Sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti.