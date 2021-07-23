Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlanıyor

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutan Vekili 2. Hudut Alay Komutanı Tayfun Çağan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya'nın çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Şeref defterini imzalayan Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu yaptığı konuşmada, “Sizler Milli Mücadele'de ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağını müdafaa ederken bizlere de büyük bir sorumluluk bıraktınız. Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak vazifemiz olacaktır. Hatay'ın ana vatana katılması, bir şehrin vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir" dedi.

Buradaki programın ardından Antakya Şehitliği'ne geçildi. Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından son buldu. Programlara Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Mehmet Güzel Mansur ile kurum müdürleri ve davetliler katıldı.