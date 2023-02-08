Hatay'ın çeşitli bölgelerinde depremin yaraları sarılmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremi hisseden illerden biri olan Hatay'ın Palas ilçesinde depremin yaraları sarılmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremi hisseden illerden biri olan Hatay'da depremin yaralarının sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Palas ilçesinde, vatandaşlar yardım için belediye binasına koştu. Palas Belediyesi ekipleri ise vatandaşların deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyduğu başta gıda, battaniye ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerini depremzedelerle buluşturdu. Dağıtım esnasında artçı depremler yaşansa da, vatandaşlar belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde güvenli alana çıkarıldı.

"Yaşam için ne gerekiyorsa onlara ihtiyacımız var"

Deprem bölgesi Hatay'ın Palas ilçesinde yaşayan ve çevre tüm Türkiye'den yardım beklediklerini bildiren depremzede İsmail Arık, "İhtiyaç çok, çadır yok. Dışarıdayız, araba yok. Yapacak bir şey de yok. Evlere giremiyoruz. Yaşam için ne gerekiyorsa onlara ihtiyacımız var. Su, battaniye ve çadır sıkıntısı büyüktü" diye konuştu.