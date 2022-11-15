Hatay'ın dar sokaklarında siren sesleri

Hatay'da görev yapan motorize sağlık ekipleri eski Antakya sokaklarındaki hastalara kısa sürede ulaşarak müdahale ediyor. Zaman zaman hasta yakınları ambulans beklerken motorize ekipleri görünce şaşkınlık içerisinde kalırken, onlar en kısa sürede vakaya müdahale etme gayreti içerisinde oluyor.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 2011 yılında kurulan ve 20 kişilik ekipten oluşan motosikletli ambulans ekibi, özellikle kış aylarında dar sokaklarda, yoğun ve işlek caddelerde görev yaparak, ambulansın giremeyeceği noktalarda acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara en kısa sürede ulaşıyor. Ambulanstan önce olay yerine varan ekipler, motosiklet ambulans üzerindeki tıbbi cihaz ve ekipmanlarıyla vakaya gerekli müdahaleyi yapıyor. En az 5 dakika gibi kısa sürede vakaya yetişen motorize ekipler hasta yakınlarının şaşkın bakışları arasında hastaya müdahale ediyor.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevini yürüten Mehmet Kaçıra dar sokakların ve yoğun trafiğin kendileri için bir şey ifade etmediğini, ekiplerin 3-5 dakika gibi kısa sürede vakaya ulaştığını belirterek, “Motorize ekiplerimiz kış aylarında eski Antakya sokaklarında ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev yapıyorlar. Yaz aylarında Erzin, Dörtyol ve Samandağ bölgesinde boğulma vakalarında ve güneşten etkilenme, sıcak çarpması, göğüs ağrısı vakalarında öncelikli olarak müdahale ediyorlar. Özellikle eski Antakya evlerinin olduğu yerlerde ambulanslarımızın girişi çok kısıtlı, bazı yerlerde araç parkı da oluyor normal ambulansın oraya girip vakaya ulaşması çok daha uzun süre olabiliyor. Ama motorize ekiplerimiz ile bunu yeniyoruz. Çok kısa sürede vakaya yetişebiliyoruz. Araçta park etseler, sokaklarda dar olsa bizim için çok bir şey değiştirmiyor. Ekibimiz oraya 3-5 dakika gibi kısa sürede yetişerek normal kara ambulansımız gelene kadar gerekli müdahaleyi yapıyor. Bu arada kara ambulansımız geliyor ve vakaya gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Hastalara en az 5 dakika gibi avantaj sağlatıyoruz” dedi.

Hasta yakınlarının motorize ekipleri gördüğünde zaman zaman ilk etapta şaşırdıklarını ve biz ambulans bekliyorduk gibi söylemlerle karşılaşabildiklerini belirten Kaçıra, “Motorize ekiplerde, ilk etapta biz ambulans çağırmıştık, bu niye geldi, benim hastamı nasıl taşıyacaksınız? Siz niye geldiniz? Şeklinde bakışları ve söylentileri hissediyoruz ama arkadaşlarımız zaten vakaya o süre içerisinde müdahale ederken, normal ambulansımız arkadan geliyor ve o ambulansı gördüklerinde daha memnun oluyorlar. Çünkü normal ambulanstan daha kısa sürede vakalarına müdahale edilmiş ve daha sonrasında da o ambulansla taşınma beklentilerini karşılaşmış oluyoruz” diye konuştu.