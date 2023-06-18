Hatay'ın Erzin ilçesinde ilk defa üniversiteye giriş sınavı yapıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde ilk defa üniversiteye giriş sınavları yapıldı.

Erzin'de ilk defa 4 okulda bin 20 öğrenci üniversiteye girebilmek için ter döktü. Çevre il ve ilçelerden gelen öğrenciler, Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Bahri Çelen Anadolu Lisesi, AK Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Oğuzcan Ekiz İmam Hatip Ortaokulu'nda sınava girdi. Diğer taraftan bir öğrenci kapıların kapanmasına ramak kala ağlayarak sınava yetişti. Sınav heyecanını öğrencilerin yanı sıra dışarıda bekleyen velileri de yaşadı.