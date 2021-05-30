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Hatay'ın nazar boncuğu: "Gölbaşı"

Hatay’ın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Hatay'ın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.


Kırıkhan ilçesinde, manzarası, florası ve faunasıyla dikkat çeken, 193 kuş türünün yaşam alanı Gölbaşı Gölü, pandemi nedeniyle sakin bir dönem yaşıyor.


EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'ın son yıllarda adından sıkça söz ettiren yerlerinden olan Gölbaşı Gölü, yıllardır ziyaretçilere eşsiz manzarası ile kucak açtı.


Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan göl, kayık geçişlerinde de benzersiz manzaralara sahne oluyor. Doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarının da Hatay'daki ilk ziyaret duraklarından birisi Gölbaşı Gölü oluyor.

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