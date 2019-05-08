Hatay'ın Ramazan tatlısı: "Küncülü helva"

Hatay'ın Ramazan aylarında vazgeçilmez tatlısı olan “küncülü helva” tezgahlarda yerini aldı.

Gastronomi kenti Hatay'ın Ramazan aylarındaki eşsiz tatlılarından olan, susam ve tahinin yoğrulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor. Fansa ailesi de ramazanın gelmesiyle tezgahlardaki yerini yeniden alan küncülü helva için kolları sıvadı ve gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai içine girdi.

Antakya'da bulunan Tarihi Uzun Çarşı'da küncülü helva lezzetini yaşatmaya devam ettiklerini ifade eden Şahap Fansa, Hatay'ın yanı sıra Adana ve Gaziantep'ten de talebin olduğunu söyledi. Sadece Ramazan ayında bu tatlıyı ürettiklerini vurgulayan Şahap Fansa, “Çocukluğumdan bu yana babamın elinde büyüdüm bu meslekte. Babamda zaten Uzun Çarşı'da büyüdü, yıllardır bu mesleği sürdürüyoruz. Geleneksel olarak el yapımı makinede bu kadar ince üreten sadece biz kaldık. Bir ustamız daha var, şuanda o yapmıyor. Son kuşak biz oluyoruz, Antakya'da bu işi devam ettiriyoruz. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a çıkıyor, öyle olduğu içinde çok rağbet var. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz, gece 10'a kadar buradayız. Ve hiç durmadan tepsileri dolduruyoruz çünkü Adana'ya, İskenderun'a, Gaziantep'e kadar gönderiyoruz helvayı” dedi.

"Ramazan'dan bir gün önce başlar, bayram gecesi biter"

Küncülü helvaların yapımına Ramazan'dan bir gün önce başladıklarını ve bayrama kadar devam ettirdiklerini söyleyen Küncülü helva ustası Sadık Fansa, şöyle devam etti:

“7 yaşından beri bu işi yapıyorum. Mesleği Azmi Semercioğlu'ndan öğrendim. Sabahleyin saat 4'te geliyorum, yukarıda helvayı pişiriyorum, 6'da da çocuklarım geliyor. Sabahleyin 7'den başlıyoruz, akşam 8'e kadar, iftara kadar devam ediyoruz. Ramazan'dan bir gün önce başlarız, bayram gecesi biter.”

Küncülü helva işini babasından öğrendiğini vurgulayan Yunus Emre Fansa, “Küncülü helva çocukluğumdan beri bildiğim bir tatlı, babamın mesleğidir, babamdan öğrendim bu mesleği. 8 yaşından beri babamın yanındayım, eniştemle beraber yapıyordu, bende beraber işe başladım, onlardan beraber devam ettiriyorum” diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde yoğrulan tahin iftar saatine yakın kavrulmuş susamla karıştırılıyor, pres makinesinde preslenerek uzun ince hale getirilen helva, kutulara yerleştiriliyor. Farklı lezzetiyle adından söz ettiren tatlı, iftar saatine yakın satışa hazır hale getiriliyor. Kokusu adeta çarşıyı kaplayan tatlı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sadece Ramazan ayında tezgahtaki yerini alan küncülü helva, iftar sonrası kahve veya çayın yanında tüketiliyor.