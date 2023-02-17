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Hatay'ın simgelerinden olan "künefe çeviren adam" heykeli, depremde zarar görmedi

Hatay’ın simgelerinden olan "künefe çeviren adam" heykeli, yaşanan 2 büyük depremin ardından yanında bulunan binalar yerle bir olurken heykele herhangi bir şey olmadı.

Hatay'ın simgelerinden olan "künefe çeviren adam" heykeli, yaşanan 2 büyük depremin ardından yanında bulunan binalar yerle bir olurken heykele herhangi bir şey olmadı.


Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem Hatay'da büyük bir yıkıma sebep oldu. Hatay'ın simgelerinden olan "künefe çeviren adam" heykeli ise yanında bulunan binaların yıkılmasına rağmen herhangi bir zarar görmedi.

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