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Hatay'ın Uludağ'ı: Çardak Yaylası

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, terörden temizlenen Hassa ilçesine bağlı Çardak Yaylasının kış turizmine kazandırılacağını söyledi.


Hüseyin Yayman, milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile birlikte Çardak Yaylasında incelemelerde bulundu.


Yayman, burada yaptığı açıklamada, "Burası Hatay'ın Uludağ'ı. Buralar PKK'lı teröristlerden temizlendikten sonra burası huzur yuvası oldu. İnşallah Hatay'ın en gözde kış turizm merkezlerinden birisi olacak" dedi.


Hatay milletvekilleri stres atmak için kar topu oynadılar.

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