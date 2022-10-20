Hatay'ın yemek kitapları tanıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Evi, kentin gastronomisinin en güzel şekilde işlendiği "Unutulmaya Yüz Tutmuş Hatay Yemekleri" ve "Babaannemin Saklı Mutfağı" kitaplarının tanıtımına ev sahipliği yaptı.

Hatay'ın bereketli topraklarında üretilen ürünlerin sofrada lezzetli ve sağlığa faydalı birer yemek olma serüvenini ele alan kitapların tanıtımı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın katılımıyla Hatay Gastronomi Evi'nde yapıldı.

Fatma Dilek Tecirli, kaleme aldığı kitapta, geçmişte Hatay sofralarının baş konuğu olan yalnızca tariflerin değil hikâyelerinde yer aldığını söyleyerek, çocukluğunda babaannesiyle ilgili biriktirdiği anılara kitabında da yer verdiğini anlattı.

Kitap tanıtımında Hatay mutfağının özel lezzetleri arasında yer alan patatesli köfte, Gastronomi Evi'nin aşçıları ve Yazar Tecirli tarafından yapıldı.