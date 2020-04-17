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Hataylı 250 öğrenci ve çalışan, KKTC'den Türkiye'ye gelmek için yardım istiyorlar

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm hava ve deniz yolu ulaşımının kapandığı onlarca ülke gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören veya iş nedeniyle bulunan 250 Hataylı da ülkeye dönmek için Türkiye’den yardım eli bekliyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm hava ve deniz yolu ulaşımının kapandığı onlarca ülke gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenim gören veya iş nedeniyle bulunan 250 Hataylı da ülkeye dönmek için Türkiye'den yardım eli bekliyor.


Kıbrıs'ta mağdur olan 250 Hataylı Türkiye vatandaşı, ülkeye döndükten sonra kalacakları 14 günlük karantina sürecini kabul ederek aileleriyle kucaklaşmak istiyor. KKTC'de maddi ve manevi bakımdan büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten çoğu Hataylı olmak üzere onlarca öğrenci ve çalışan, yardım istemek amaçlı çektikleri videoları Hatay'da bulunan kuruluşlara göndererek yetkililere seslerini duyurmalarını istediler.

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