İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hataylı çocuklara “Jandarma Çocuk Kitabı ve boyama” kitabı hediye ettiler

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara “Jandarma Çocuk Kitabı” ve boyama kitabı hediye etti.


Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Antakya Jandarma Trafik ekipleri tarafından çocukların karne heyecanlarını paylaşmak amacıyla Vali Teoman İlkokulu'na ziyarette bulunularak okulda eğitim ve öğrenim gören öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttılar.


Öğrencilere, meslekleri hakkında bilgiler veren Jandarma personeli tarafından, ‘Tim Jandarma' isimli çizgi film serisi izlettirildi ve karne hediyesi olarak okuma kitabı, boyama kitabı, kitap ayracı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtarak öğrencilerin karne günü sevincine ortak oldular.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.