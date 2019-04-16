Hataylı işitme engelliler Türkiye şampiyonu oldu

Okullar Arası İşitme Engelliler Atletizm, Basketbol, Badminton, Futbol, Güreş, Masa Tenisi ve Voleybol Türkiye Birinciliği Aksaray'da yapılan müsabakalarla sona erdi.

7-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray'da 7 branşta düzenlenen müsabakalarda 650 sporcu mücadele etti. Şampiyonada Antakya Hürriyet İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarı gösterdiler.

Şampiyonada takım halinde yarışan Antakya Hürriyet İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, masa tenisi yıldız kızlarda Türkiye birincisi, masa tenisi Yıldız Kızlarda bireysel Türkiye birincisi olmak üzere 4 kategoride Türkiye birinciliği elde ederken, Fatma Betül Nebhan ise Masa Tenisi Milli Takımına seçildi.