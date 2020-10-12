Hataylı öğrencilerden Cumhurbaşkanı Aliyev'e destek mektubu

Hatay'ın Payas ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı harekata ve haklı davalarında yanlarında olduklarına destek vermek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve halkına mektup yazdılar.

Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulunda eğitim gören öğrenciler kendi elleriyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivey'e ve Azerbaycan halkına yanlarında olduklarını belirten mektuplar yazdı.

Mektupları resim ve şiirler ile süsleyen öğrenciler daha sonra ilçede bulunan PTT şubesine giderek duygu ve düşüncelerini içeren mektupları Azerbaycan halkına ulaştırılmak üzere gönderdiler.

Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulu Müdürü Umut Çakmak, "Okulumuz öğrencileri tarafından kendi duygu ve düşünlerini içeren kardeş Azerbaycan halkının yanlarında olduklarını göstermek adına yazdıkları mektup ve şiirleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ulaştırılmak üzere yolladık" dedi.