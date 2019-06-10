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Hataylı şehidin yürek yakan paylaşımı

Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un hikayesi yürekleri dağladı.

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un hikayesi yürekleri dağladı.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un bir yıl önce göreve başladığı ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilirken, şehit Kurt'un yatağı önünde çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı “Kardeşim hakkımı helal ediyorum size. Helal hoş olsun” sözleri yürekleri dağladı.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da katılacak.

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