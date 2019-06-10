Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı konvoy eşliğinde Yeşil Mahalle'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Şehit oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınları gözyaşlarına boğulurken, yakınları acılı aileye destek olmaya çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Leyla, baba Mevlüt ve şehidin kardeşlerine sağlık ekipleri ve yakınları destek oldu.

Alınan helalliğin ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un naaşı, ebediyete uğurlanacağı Çamlık Mezarlığına götürüldü. Silah arkadaşlarının omuzlarında mezarlığa getirilen şehidin naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.