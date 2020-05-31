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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay, memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay, memleketi Hatay'da toprağa verildi.


Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için köy meydanına götürüldü. Şehidin babası Hüseyin Günay ve annesi Şemse Günay evlatlarının naaşına sarılıp, "vatan sağolsun" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.


Cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, belediye başkanları ve mahalle halkı katıldı.

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