Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, ilk olarak merkez ilçe Antakya Esenlik Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Altınözü Tokdemir Mahallesi meydanına getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konularak toprağa verilmek üzere mahalle mezarlığına götürüldü.

Cenaze törenine; Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.