Hataylı servisçiler, 300 araçlık filoyu filyasyon ekibine tahsis etti

Korona virüs vaka sayılarının tavan yaptığını Hatay'da servisçiler, filyasyon ekibine 300 araç tahsis etti. Aralarında kadın şoförlerinde bulunduğu, 300 servisçi, araçları ile birlikte ücretsiz olarak korona hizmetine başladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servisçiler, korona virüsle mücadele çalışmalarına destek için araçlarını filasyon ekiplerine tahsis etti. Servisçiler adına açıklama Galip Altınöz, "Malum pandemi sürecindeyiz durumlarımız biraz sıkıntılı. Devletimiz her yere yetişmekte zorluk çekebilir. Elhamdülillah biz öğrenci servisleri şirketleri olarak her zaman devletimizin yanındayız. Şu an bir kampanya başlatıp Yaklaşık 300 araçlık ekibimizle devletimizin yanındayız" dedi.

Hiçbir beklenti olmadan devletin korona mücadelesine destek verdiklerini aktaran Altınöz, “Devletimize destek vermeye de devam edeceğiz. Bizim tek ricamız bu kampanyaya hem üst düzey yöneticilerimiz hem de diğer şirketlerin destek vermesidir. Destek veren herkesin de Allah razı olsun diyorum. Araçlarımız filyasyon ekibindeler. Hastalara ilaç dağıtıyorlar. Malumunuz hastaya ilacın bir an önce yetişmesi demek hastanın daha az hasarlı bunu atlatması demektir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz Allah'a çok şükür sağlık çalışanlarımızla birlikte hastalarımıza ilaçları bir an önce dağıtıyoruz. Bunlarla mutluyuz gururluyuz. Herkesi de bu kampanya desteklerine bekliyoruz" diye konuştu.

Kendi kullandıkları araçlarıyla ile birlikte filyasyon ekiplerine destek verdiklerini belirten servis şoförleri ise, ”Bizlerde devletimiz yanında olarak bu süreci atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer illerdeki servis şoförü arkadaşlarımızın da bu şekilde hareket etmesi zor günlerden çabucak kurtulmamız için bir destek olacaktır”