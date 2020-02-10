Hataylılardan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

Hatay'da AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın KKTC'nin Türkiye'ye bağlanması ile ilgili bir gazeteye verdiği röportaja tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada Tayfur Sökmen'in milli bir kahraman olduğu, Akıncı'nın sözleri dolayısıyla Türk milletinden özür dilemesi gerektiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir İngiliz gazetesine verdiği röportajda Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" ifadesini kullanmıştı. Hataylı siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları bu sözlere tepki göstererek, Hatay Valiliği önünde ortak basın açıklaması yaptı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ortak basın açıklamasında, Akıncı'nın sözlerinin talihsiz olduğu belirtti.

Yayman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamasının Hatay'ı ve Hataylıları derinden yaraladığını ve asla kabul etmediklerini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamaları sorunlu bir zihniyeti ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendiren ve Milli Mücadele kahramanı Tayfur Sökmen'i de hedef alarak ‘ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım' diyen, talihsiz bir açıklama yapan Akıncı'nın Hatay'ı ve Hataylıları derinden yaralayan bu sözlerini Hatay'ın evlatları olarak asla kabul etmiyoruz. Tayfur Sökmen milli bir kahramandır, adı tarihe milletimizin kalbine yazılmıştır. Onun mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir. Tayfur Sökmen Hatay'dır, Hatay Tayfur Sökmen'dir” dedi.

"Akıncı'nın sözleri tarih huzurunda doğru olmamıştır"

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise Akıncı'nın Hatay'ın anavatana katılışını korkunç olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Akıncı'nın sözleri tarih huzurunda doğru olmamıştır. Hatay'ın anavatana katılışını korkunç olarak nitelendirmesini kabul edilemez olarak görüyoruz. Bağımsız bir devlet kurup, kendi meclisini kendi cumhurbaşkanını seçmiştir. Kurulan Hatay Meclisi de Türkiye Cumhuriyetine bağlanma kararı almıştır. Bizler Hataylılar olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parçası olmaktan gurur ve şeref duymaktayız. Akıncı'nın rahmetli Tayfur Sökmen hakkında talihsiz sözlerinden dolayı büyük Türk milleti ve Hatay halkından özür dilemeye davet ediyorum. Tayfur Sökmen'e hakaret, Mustafa Kemal'e ve Milli Kurtuluş Mücadelemize, dolayısıyla milletimize hakaret ile eşdeğerdir” dedi.

Açıklamanın ardından milletvekilleri ve protokol üyeleri, valilik bahçesinde bulunan Tayfur Sökmen anıtının önünde fotoğraf çekildi.