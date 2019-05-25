Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig Play-Off yarı finali ikinci maçında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.

Hatayspor - Adana Demirspor karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.