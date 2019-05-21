Hatayspor, Adana Demirspor maçı için yola çıktı

Play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut kendileri için genel anlamda olumlu geçen sezonu Süper Lig hedefi ile kapatma amaçlarının devam ettiğini bunun için Adana Demirspor engelini aşmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da Kulüp Başkanı Mehmet Maden ve Teknik Direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor maçında çok farklı bir şey yapmayacaklarını bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirterek, “Son haftalarda sürekli konuştuğumuz gibi bir Süper Lig hedefimiz, hayalimiz var. Bunu son 2 haftaya kadar ilk ikiden yakalayabilme adına takımım gerçekten büyük bir mücadele koydu ortaya. Ama Gençlerbirliği ve Denizlispor daha az hata yaptılar, sezonun totaline baktığımız zaman ve ilk ikiden Süper Lig'e yükselme başarısını gösteremedik. Bizim için genel anlamda olumlu geçen sezonu Süper Lig hedefi ile kapatma amacımız devam ediyor. Bunun içinde biliyorsunuz Play-off'lar var. Bunun da ilk ayağı yarın Adana Demirspor ile oynayacağımız deplasman maçı. Tabii ki şampiyonluğu istiyoruz ama ilk önce başarmamız gereken Adana Demirspor engelini aşmak. Bunun içinde çarşamba ve pazar olmak üzere iki tane kritik maç oynayacağız Adana Demirspor takımı ile. Aslında çok farklı bir şey yapmayacağız, bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadeleyi, futbol karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Bir Play-off maçıdır daha çok dikkatli olmamız, daha az hata yapmamız gerekecek. Çünkü bu lig gibi bir maraton değil. 180 dakika tüm gücümüzü, konsantrasyonumuzu, isteğimizi, mücadelemizi ortaya koyup İstanbul yolunu kendimize açmaya çalışacağız. Biz hazırlandık, artık maç saatini bekliyoruz. İnşallah iyi bir mücadele gösteririz, Allah'ın ve futbol yardımı bizimle olur yarın ki ve Pazar günkü maçta. Sonunda da Süper Lig'e yükselen takım ve şehir oluruz” dedi.

Palut ayrıca takımda cezalı veya sakat futbolcunun bulunmadığını ve tam kadro olarak Adana'ya gideceklerini söyledi.

Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden ise şampiyonluk için üç maçın kaldığını belirterek, “1. ligde şampiyon olma ve süper lige çıkmak için önemli bir yol kat etmiş durumdayız. Şu an şampiyonluğa yürüyoruz. Önümüzde önce 2 sonra da 1 final maçı var. Bu yıl çok önemli bir başarıya imza attı Hatayspor. Bu şampiyonluğu çok istiyor çok arzu ediyoruz. Bu başarıyı Hatay'a hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda halkımızın desteğini bekliyoruz. Seyircimizle, halkımızla, taraftarımızla bütünleşerek şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra Hatayspor takımı, kara yolu ile yarın oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması için yola çıktı.

Adana Demirspor - Hatayspor karşılaşması 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak.