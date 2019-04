Hatayspor - Adanaspor maçının ardından

Lig'in 31. haftasında Hatayspor, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk yarıda takım ritminden uzak kaldıklarını ancak ikinci yarı daha istekli olduklarını belirterek, “Ligin bitimine dört hafta kala, biliyorsunuz ki maça çıkmadan ilk iki ile aramızda 7 puan bir dezavantaj vardı. Play-Off'la da 6 puan bir avantajımız vardı. Yani ne ikinci umudumuz bitmişti, ne de Play-Off'u garantilemiştik. Onun için sahamızdaki maçımıza kazanmak için çıktık. Maça iyi başladık, golü erken bulduk ama ilk yarının ortalarından sonra bir duraksama dönemi oldu takımda ve bu da bize bir gole mal oldu. İlk yarının gelenine baktığımız zaman, takım ritmimizden uzak bir Hatayspor görüntümüz vardı. İkinci yarı biraz daha istekli başladık. Bir duran toptan, kaptanın güzel bir frikiğiyle de skor üstünlüğünü ele aldık. Üstüne de dört dakika sonra rakip kırmızı kart görünce maç bizim için biraz daha kolay bir hal aldı ve oyuncularım skoru arttıraraktan üç puanın sahibi oldular. Bu noktada mücadelemizi sürdüreceğiz. Geri kalan üç maçımızdan da iyi mücadele edip dokuz puanla ayrılmak istiyoruz. Bu dokuz puan bize ne getirir? İlk ikiyi mi getirir, çok isteriz. Olmazsa da Play-Off'a hazır bir takım olarak girmiş oluruz. Bunun mücadelesini vermeye takım olarak devam edeceğiz” dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, ise her şeye rağmen kalelerinde dört gol görmemeleri gerektiğini belirterek, “Buraya gelirken bana göre bu sezonun en iyi, en başarılı takımlarından en başarılı teknik heyetine karşı bir müsabaka oynayacağımızı bilerek geldik. Gerçekten Hatayspor bu sene bu ligin bence rengi ve başarılı bir takımı, aynı şekilde teknik heyeti de öyle. Tabii bizim buradaki amacımız, onlar Play-Off'daki yerini sağlamlaştırmak, biz de aşağıda ki yerimizi matematiksel anlamda biraz daha rahat nefes alma anlamında bu maça çıkmıştık. Maçta Hatayspor'un erken bulduğu gol ile başladı. Oyunda ki dengeyi kurduk, skorda ki dengeyi kurduk ve ilk devre her iki takım açısından dengeli gitti yani. Ama ikinci yarının başlangıcı yine oyun karşılıklı kontrollü şekilde giderken, yine bir frikik golü, arkasına kırmızı kart maalesef maçın hem skorunu hem de oyunu, sayısal eksik kaldıktan sonra Hatayspor'a tamamen döndüğü bölümler oldu. Ama her şeye rağmen biz bu kadar gol yememeliydik. Çünkü yediğimiz ilk golde çok basit goldü ama yapılabilecek bir şey yok. Üzgünüz tabii, çok farklı kaybettik, beklemediğimiz skor oldu, kaybettik. Hatayspor'u kutluyorum, bizim oyuncularında bilhassa Hakan Barış'ın da tabii ki bu konularda biraz daha ders alması gerektiğine inanıyorum” dedi.