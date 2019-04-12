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Hatayspor, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto 1.

Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Afjet Afyonspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla bitirdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma, 5'e 2, taktik ve dar alanda çalışma yapıldı. Futbolcular daha sonra çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Antrenmanın ardından bordo-beyazlılar tesislerde kampa girdi.

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