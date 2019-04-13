Hatayspor - Afjet Afyonspor maçının ardından

Lig'in 29. haftasında Hatayspor, Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, şampiyonluk yolunda almaları gereken mutlak üç puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Ligin bitmesine az bir süre kaldı ve biz her maça üç puan parolasıyla hazırlandık. Bu maç da onlardan biriydi. Afyon takımını son iki hafta incelediğimizde Gazişehir ve Adana Demirspor maçında, birinci ve ikinci bölge savunmasını son derece katı yapan ve rakibe pozisyon vermeyen bir rakip görüntüsü vardı. Maçın sonuna doğru yedikleri gollerle, kayıplar yaşamışlardı. Biz de bu kilidi açma adına hazırlıklarımızı yaptık. İlk yarıda istediğimiz tempoda bitmedi ama yine de iki üç net pozisyonumuz vardı. Rakip, duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ta ki, 37. dakikada yedikleri kırmızı karta kadar. Onun sonrasında, Afyon takımının hücum etkinliği deyim yerindeyse sıfıra düştü. Artık bizim gol atma adına hamleler yapmamız gerekiyordu. Birinci golde Yusuf'un rakip savunmanın dengesini bozmasıyla yakaladığımız gol. Daha sonra da Hamza'nın rakip ceza sahasındaki etkinliği. İki gol, rakibin de 10 kişi kaldığı bir ortamda bizim için maçı rahat bir duruma getirdi. Almamız gereken bir üç puandı şampiyonluk yolunda. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Seyircimize teşekkür ediyorum. Afyon takımına da bundan sonra ki zorlu mücadelelerinde başarılar diliyorum” dedi.

Afjet Afyonspor cephesi

Afjet Afyonspor Teknik Sorumlusu Yusuf Şimşek hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Maça her iki takım da iyi başladı. İki takımda birbirine çok fazla üstünlük sağlayamadı açıkçası. İyi giden bir maç vardı, bizim adımıza da iyi giden bir maç vardı. Ta ki kırmızı kart görünceye kadar. 10 kişi kalınca tabi rakibiniz de iyi bir takım, iyi bir ekipten oluşmuş bir takım. Hakemlerimizin biraz daha dikkatli olması lazım tabi. Futbolcuları anlaması lazım, bu refleks, ufak tefek refleksler de çok çabuk kart gösteriyorlar. Üzücü. Yine bizim oyucularımız çok çabuk hemen birinci harekette kart göstermesi çok hoşumuza gitmedi açıkçası. Ama bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Ben futbolcu kardeşlerimi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sıcakta 10 kişi mücadele ettiler, ellerinden geleni yaptılar. İlhan hocayı ve Hatayspor'u tebrik ediyorum, gerçekten iyi bir ekip oluşmuş, şehir ile birleşmişler. Onları da tebrik ediyorum, her iki takımın da Allah gönlüne göre versin” dedi.