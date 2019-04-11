Hatayspor, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Lig ekiplerinden Hatayspor, 29. haftada evinde karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor.

Hatayspor, 13 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı Afjet Afyonspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken ve 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Antakya Atatürk Stadı'nda yapılan antrenmanı Oğlakören ortaokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolculara çeşitli hediyeler verdiler.