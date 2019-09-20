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Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, TFF 1.

Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü Manisa'da oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 4'e 1 pas, driplig ve çift kale maç çalışması yaptı.


Antrenman öncesinde beyin felci hastalığıyla mücadele eden ve Hatayspor aşığı olan Yusuf Emir Hıdıroğlu isimli çocuk, takımı tesislerde ziyaret etti. Akhisar maçı öncesi futbolculara başarı dileklerinde bulunan Hıdıroğlu, oyuncuların da yoğun sevgisiyle karşılandı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da antrenman sonrası takımı ziyaret ederek, başarılar diledi.

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