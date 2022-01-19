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Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.


Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını noktalayacak.


Hatayspor kafilesi yarın saat 18.00'de hava yolu ile Alanya'ya geçecek.

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