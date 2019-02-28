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Hatayspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

Hatayspor, Spor Toto 1.

Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Antrenmanın devamında Galatasaray maçında oynayan futbolcular dinlendirilirken diğer futbolcular ise dar alanda çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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