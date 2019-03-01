İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatayspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto 1.

Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Bordo-beyazlı ekip, Antakya'da son antrenmanın yaparken, bugün akşam hava yolu ile İzmir'e hareket edecek. İzmir'de yapacağı son antrenman ile kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.


Ayrıca, Antakya Atatürk Stadı'nda yapılan antrenmanı 3-6 yaş grubundaki anaokulu öğrencileri de izledi. Minik öğrenciler kendi hazırladıkları kupayı Hataysporlu futbolculara hediye ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.