Hatayspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, 3 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Bordo-beyazlı ekip, Antakya'da son antrenmanın yaparken, bugün akşam hava yolu ile İzmir'e hareket edecek. İzmir'de yapacağı son antrenman ile kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Ayrıca, Antakya Atatürk Stadı'nda yapılan antrenmanı 3-6 yaş grubundaki anaokulu öğrencileri de izledi. Minik öğrenciler kendi hazırladıkları kupayı Hataysporlu futbolculara hediye ettiler.