Hatayspor, Antalyaspor'a bileniyor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 13.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatay Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, taktik ve çift kale çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından kampa girecek. Bordo-beyazlı ekip, Antalyaspor ile cumartesi günü Hatay Stadyumu'nda saat 13.30'da karşılaşacak.