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Hatayspor, Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto 1.

Lig'in 17. haftasında evinde karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Balıkesirspor Baltok mücadelesinin hazırlıklarını bugün yoğun yağış altında kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan çalışmalar, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam ederken, çift kale maç ile sonlandırıldı.


Antrenmanın ardından bordo-beyazlı ekip kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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