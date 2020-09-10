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Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı son şampiyon Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 14 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin hazırlıklarına devam eden bordo-beyazlılar pas dribi ve hava topu idmanı gerçekleştirdi.


Diğer yandan şut antrenmanı da gerçekleştiren futbolcuların maça sıkı hazırlandığı görüldü.

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